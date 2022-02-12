Кака готовит «Алатау» к ЧМ среди артистов по футболу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу и АФК «Кайрат» Кака проводит мастер-классы для футбольного клуба «Алатау» в рамках подготовки к ЧМ среди артистов.

На днях футбольный клуб «Алатау» получил официальное приглашение на Чемпионат Мира среди артистов в Москве. Турнир пройдет с 13 по 21 августа 2022 года.

В финале Чемпионата Мира 2017 года команда казахстанских артистов обыграла сборную Великобритании и стала чемпионом мира.

В составе «Алатау» выступают следующие артисты: Муслим Тауекел (актер), Азат Осанов (актер), Мейирхан Шерниязов (актер), Нуржан Керменбаев (певец), Адылжан Умаров (певец), Адилет Бисариев (юморист), Арман Жаналиев (юморист), Арман Коныр (блогер), Куаныш Керимкулов (актер), Ерлан Алимов (певец), Асет Карабалин (певец), Аян Бирбаев (певец) и другие.

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