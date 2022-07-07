Первая ракетка Казахстана Рыбакина: «Просто хочу, чтобы настал мир»

Полуфиналистка Уимблдона Елена Рыбакина высказалась о конфликте России и Украины.

«Я просто хочу, чтобы все это поскорее закончилось и настал мир», – цитирует ее слова Mirror.

Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона, где сыграет с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп.

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