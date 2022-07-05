Воспитанник «Ордабасы» Халматов: «Мы следовали нашему плану на игру и сумели довести матч до победы»

Полузащитник «Ордабасы» Муроджон Халматов прокомментировал победу над «Каспием» (4:1).

– В первую очередь, поздравляю всех наших болельщиков с победой. И большое им спасибо за такую поддержку, в сегодняшней победе. Конечно же, есть их заслуга. Также хочу сказать только слова благодарности нашим тренерам и футболистам, это наша общая работа и победа. Сегодня соперник был непростой, они также имели возможность забить нам, но мы следовали нашему плану на игру и сумели довести матч до победы.

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