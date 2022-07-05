Батищев о победе над «Каспием»: «Физически было немного тяжело, но браво команде»

Полузащитник «Ордабасы» Александр Батищев прокомментировал матч с «Каспием» (4:1).

– Очень тяжелая игра выдалась, в связи с насыщенным календарем, буквально четыре дня назад мы сыграли предыдущий матч. Физически, конечно, было немного тяжело, но браво команде, браво тренерскому штабу, что нас правильно подготовили и настроили на данную игру. Мы выдержали темп, и слава Богу выиграли, это самое главное. И хотел бы отметить и поблагодарить просто потрясающую поддержку наших болельщиков, за что им огромное спасибо!

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