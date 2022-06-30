Шайзада о матче с «Аксу»: «Было как-то непривычно начинать матч со счета 1:0»

Вратарь «Ордабасы» Бекхан Шайзада прокомментировал победу в 12-м туре КПЛ над «Аксу» (3:0).

– Сегодня игра выдалась тяжелой, виной тому жаркая погода, думаю двум командам пришлось нелегко. Нам удалось справиться с напряжением сегодняшнего матча, можно сказать было как-то непривычно начинать матч со счета 1:0. Наверное, это должно было нас расслабить, но ребята справились с этой непростой ситуацией и довели матч до победы. Я очень благодарен моим партнерам по команде за самоотдачу и боевой дух. Отдельно большое спасибо нашим преданным болельщикам за горячую поддержку. Всех с победой! Алға Ордабасы!

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