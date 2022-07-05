Седнев о победе над «Каспием»: «Мы были удачливее в атаке, соперник также создал достаточно моментов»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал матч 16-го тура КПЛ против «Каспия» (4:1).

– Очень напряженная и обоюдоострая игра, несмотря на счет. Мы были удачливее в атаке, соперник также создал достаточно моментов, чтобы забить нам не один гол. Конечно, не очень порадовали отдельные отрезки матча в нашем исполнении. Но, конечно, все затмила самоотдача футболистов, стремление играть в атаку и искать счастье у чужих ворот.

Я очень благодарен болельщикам, которых с каждым днем становится все больше, мы будем очень бережно к этому относиться. Сейчас наступает перерыв в чемпионате, но далее следуют игры за Кубок Казахстана. У нас есть свои задачи, мы будем делать все возможное, чтобы как можно лучше выступить в Кубке. Я хочу еще раз всех поблагодарить, в первую очередь всех футболистов и тех, кто готовил ребят к матчу. И, надеюсь, что мы будем все-таки более стабильной командой.

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