Алип о своей аренде в «Зените»: «Хочу, чтобы ее продлили»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о своем будущем в составе петербургского клуба.

– Как бы вы оценили степень готовности «Зенита» к поединку со «Спартаком»?

– У нас каждые три дня товарищеские матчи, думаю, пацаны готовы.

– А вы?

– Я тоже.

– От кого зависит ваша дальнейшая судьба?

– От руководства.

– «Зенита» или «Кайрата»?

– «Зенита», они будут решать. Моя задача – доказывать.

– Ваша аренда завершается в декабре этого года. Вы-то сами чего хотите?

– Чтобы продлили.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

«В Оренбурге» подделали мою подпись и пытались расторгнуть контракт». Рикарду Алвеш об уходе из «Оренбурга», Бердыеве и перестроении «Кайрата»

Радиотрансляция на балконе, эмоции от игр с «МЮ» и «Шахтер», разбудивший родителей. Авторы Sports.ru Казахстан вспоминают о первых матчах наших клубов в еврокубках