Алип о своей аренде в «Зените»: «Хочу, чтобы ее продлили»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о своем будущем в составе петербургского клуба.
– Как бы вы оценили степень готовности «Зенита» к поединку со «Спартаком»?
– У нас каждые три дня товарищеские матчи, думаю, пацаны готовы.
– А вы?
– Я тоже.
– От кого зависит ваша дальнейшая судьба?
– От руководства.
– «Зенита» или «Кайрата»?
– «Зенита», они будут решать. Моя задача – доказывать.
– Ваша аренда завершается в декабре этого года. Вы-то сами чего хотите?
– Чтобы продлили.
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