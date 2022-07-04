Шавкат Рахмонов открыл подробности нового контракта с UFC и трате бонусов

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов на пресс-конференции рассказал о новом контракте с американской лигой:

«У меня контракт на пять боев, один я уже провел, четыре остался. Но UFC может предложить переподписать новый контракт уже по истечению двух-трех боев»

А также ответил на вопрос о трате бонусов за лучшее выступление вечера:

«Бонусы еще не упали, обычно падают через месяц-полтора. Сначала проверяют допинг, анализы. А деньги за бой отправляют сразу. А так семья большая, деньги уходят»

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