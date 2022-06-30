Стерлинг о Шавкате Рахмонове: «У него удар сильнее, чем у Чимаева»

Чемпион UFC Алджемейн Стерлинг на своем канале на YouTube поделился мнением о Шавкате Рахмонове и ситуации в полусреднем дивизионе:

«Шавкат – феноменальный чувак. Думаю, он заслуживает быть в десятке, а может и в пятерке лучших спортсменов своего веса. Я не уверен какой рейтинг был у Магни, но он с ним сделал то, что сделал. Шавкат – настоящее дело, он на верху, его нужно также продвигать, как и Чимаева. У него удар сильнее, чем у Хамзата, его грепплинг также силен, как у Чимаева. Чимаев споткнулся об Бернса, Шавкат же прошелся по Магни. Я не знаю, что дальше ждет дивизион, но этот дивизион начинает оживать»

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