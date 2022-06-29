Менеджер бойцов UFC Саят Абдрахманов о выборе Томпсона в соперники Шавкату: «Нам нужно привлекать широкие массы»

Саят Абдрахманов, который является менеджером казахстанских бойцов в UFC, в интервью «Спорту Шреденгиру» рассказал о том, почему Шавкат Рахмонов бросил вызов Стивену Томпсону:

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«Все просто. Шавкат – не красноречивый боец, но нам нужно привлекать широкие массы, поэтому нужен соперник, которого хорошо знают. Понятно, что те, кто пристально следит за UFC, знают, что сейчас Томпсон не соперник Шавкату, он идет на серии из двух поражений. Но широкие массы могут этого и не знать, но знают, что он дрался несколько раз за титул. И победа над ним даст популярность Шавкату на американском рынке. Ну и он 7 номер рейтинга, нам нужно продвигаться в рейтинге»

Также не обошел он стороной и сроки подписания нового контракта с UFC Сергеем Морозовым:

«Сейчас начнут планировать поединки на осень-конец года, Сергей, хоть у него и закончился контракт, остается в обойме. Подберем дату и соперника, тогда уже будем обговаривать с UFC по условиям. Что нужно было сделать от себя, чтобы заслужить новый контракт, Серега сделал»

Помимо этого, Саят рассказал о сорванном дебюте в UFC еще одного казахстанца:

«Мы работаем над тем, чтобы Азат Максум дебютировал в UFC. К сожалению, Азат сломал руку в последнем поединке, пока восстановление идет не по плану. А так наша задача была подписаться на ближайшие международные турниры – Лондон, Париж, Абу-Даби, но планы изменились, сейчас важно полностью вылечиться»

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