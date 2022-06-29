Экс-претендент на титул UFC Чейл Соннен о вызове Рахмоновым Томпсона: «Почему его? У меня нет ответа»

Бывший американский боец UFC Чейл Соннен не понимает, почему Шавкат Рахмонов (16-0) бросил вызов Стивену Томпсону (16-6-1), сообщает Sports.kz:

«Вызовы соперников очень важны, потому что они довезут тебя до следующей остановки. Но Рахмонов бросает вызов Томпсону. Конечно, Томпсон примет этот бой. Просто любопытно, почему Рахмонов вызвал именно его

Я не верю, что Томпсон выйдет в клетку за победой. Рахмонов никогда не проигрывал. Почему он вызывает «Чудо-мальчика»? «Чудо-мальчик» никогда никого не апсетил, никогда никого не бил, вообще ничего не делал. Почему его? У меня нет ответа на этот вопрос. Я вообще не уверен, что Томпсона кто-то когда-то вызывал на бой», — рассуждает Соннен.

Соннер трижды бился за титул UFC, но дважды проиграл Андерсону Силва, а также Джону Джонсу.

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