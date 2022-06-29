Шавкат Рахмонов вернулся в Алматы

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (16-0) после уверенной победы над американцем Нилом Магни вернулся в Алматы.

В аэропорту южной столицы его встретила команда Dar Team, в том числе тренерский штаб команды и бойцы, а также казахстанские болельщики ММА.

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