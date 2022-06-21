Жалгас Жумагулов о своем будущем в UFC: «Будут предлагать на замену, поэтому буду держать себя в форме»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов в интервью ММА Вестник рассказал о деталях контракта:

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«У меня по контракту есть еще два боя. Недавно приезжала USADA, проверили, так что пока все нормально, продолжаю быть бойцом UFC»

Также Жалгас рассказал о возможности боя с Тайсоном Нэмом и дальшейших планах в UFC:

«Не собираюсь руки опускать, уже тренируюсь, готовлюсь. Мне на 25 июля предлагали выйти на замену вместо Тагира Уланбекова, но сразу сказал, что 57 не сгоню, потому что набрал 10 кг. Нем тоже не маленький парень, предложил ему на 61 кг. Но дальше тишина, ответ не пришел, а потом бой сняли с карда. Я понимал, что если отказался бы, то возможно освободили от контракта. Я знал, что я до конца не показал себя в UFC. Саят сказал, что в основном будут предлагать на замену, поэтому надо держать себя в форме. В конце месяца мы планируем Хадж, хочу маму свою свозить. С 30 июня по 16 июля буду там, в Саудии тренироваться не смогу, потом вернусь и буду держать себя в форме. Сейчас я также приехал, сразу начал тренироваться, стараюсь держать вес»

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