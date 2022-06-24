Шавкат Рахмонов о несостоявшемся бое с Ли Дзиньлянем: «Никаких личных претензий»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов в интервью Vesti.kz рассказал об отношениях с китайцем Ли Дзиньлянем, который отказался от боя, а также о поражении Фаниля Рафикова в рамках турнира Naiza 40:

«Не стал спрашивать у Ли, почему он отказался. Мы с ним сидели за одним столом, наши казахи пригласили в гости, они жили вместе. Ничего против него не имею, это все наша работа. Никаких личных претензий к нему нет. Мы не были знакомы, но деремся в одной организации, поэтому ему кинул вызов. Он тоже к этому нормально относится»

«Я не смотрел все бои, но поединки Фаниля Рафикова и Соры видел. Фанилю не хватило немного, просто был не его день, и он неправильно сделал, что вышел на 75кг. Он гонял вес, потом остановился, соперник же не мучался. Фаниль обычно хорошо дышит, поэтому не думал, что он устанет», – прокомментировал неожиданное поражение Рафикова Шавкат.

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