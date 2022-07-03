Воспитанник Усть-Каменогорска Набоков продолжит работу в «Сан-Хосе», несмотря на увольнение всего тренерского штаба

Временно исполняющий обязанности генерального менеджера «Сан-Хосе» Джо Уилл заявил, что уроженец Усть-Каменогорска Евгений Набоков продолжит работу в клубе.

– Набоков играет решающую роль как в тренерской работе на уровне НХЛ, так и в развитии вратарей системы клуба, и он будет продолжать это делать, – заявил Уилл.

Несколько дней назад было объявлено, что главный тренер «Шаркс» Боб Бугнер и его помощники Джон Мэддэн, Джон Маклин и видеоассистент Дэн Дэрроу покидают клуб. В последние три сезона «Сан-Хосе» не выходил в плей-офф.

Во время игровой карьеры Набоков провел за «акул» 563 матча, одержал 293 победы и оформил 50 шатаутов – он рекордсмен клуба по этим показателям. С сезона 2015-2016 Евгений работает тренером в системе «Сан-Хосе».

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