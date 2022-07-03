Ян Вороговский: «Моя цель — получить повышение и выиграть чемпионат вместе с «Моленбеком»

Казахстанский защитник «Моленбека» Ян Вороговский прокомментировал свой трансфер в бельгийский клуб и озвучил цель на сезон.

— Прошлый сезон был отличным и для меня, и для команды, хотя мы были разочарованы тем, что не закончили этот замечательный сезон повышением. Надеюсь, что вместе в этом сезоне мы сможем реализовать амбиции и вернуть клуб в высший дивизион, где ему и место. Мне хорошо здесь, в столице, и в этом клубе с большими амбициями.

Моя цель — получить повышение и выиграть чемпионат вместе с командой. Я всегда делаю все возможное и надеюсь внести свой вклад в достижение этой цели голами и голевыми передачами. Не могу дождаться, когда снова увижу фанатов! — сказал Вороговский.

Напомним, в прошлом сезоне Ян Вороговский был в «Моленбеке» в аренде — права на него принадлежали «Кайрату». Казахстанец забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 22 матчах.

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