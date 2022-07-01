Экве остается в «Кайрате». Его отзаявили из-за травмы крестообразных связок

Камерунец Давид Экве остается в «Кайрате».

Портал KazFootball.kz уточнил, что 19-летнего игрока отзаявили из-за травмы крестообразных связок, однако защитник продолжит восстановление в расположении клуба.

Отзаявка поможет другому футболисту команды получить номер 25.

Экве присоединился к алматинскому клубу весной и не провел ни одного матча за основной состав.

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