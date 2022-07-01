«Кайрат» продал Вороговского «Моленбеку» и отдал еще двух игроков в аренду

Ян Вороговский покинул «Кайрат».

Алматинский клуб объявил, что бельгийский «Моленбек», за который последние полгода выступал казахстанский защитник, активировал опцию выкупа игрока.

По итогам прошедшего сезона команда не смогла выйти в высший дивизион Бельгии.

Также желто-черные сообщили, что 20-летний нападающий Байжан Маделхан на правах аренды отправился в российский «Муром», а хавбек Ален Айманов остаток сезона проведет в «Туране».

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