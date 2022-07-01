Жалолиддинов и Экве покинули «Кайрат»

Теги высшая лига Казахстан Кайрат Жасур Жалолиддинов Sports.ru - Казахстан Давид Экве Спорт Казахстана

«Кайрат» отзаявил двух иностранных игроков.

Узбекистанский хавбек Жасурбек Жалолиддинов досрочно возвращается в «Локомотив» из Ташкента после расторжения арендного соглашения. Его статистика здесь.

Также команду покидает камерунский защитник Давид Экве, не проведший ни одного матча за основную команду и получивший разрыв крестообразной связки в апреле.

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