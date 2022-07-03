Еренгаипов дебютировал в UAE Warriors с победы

Казахстанский боец ММА Диас Еренгаипов дебютировал в одной из крупнейших лиг Азии UAE Warriors поединком с непобедимым россиянином Абдуллой Алиевым (11-0).

Поединок прошёл всю дистанцию, а победа единогласным решением досталась Диасу.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

«Игроки «Барыса» просили не критиковать их в эфире». Олейник об отстранении от трансляций и хейте в свой адрес

Головкин и Альварес в сентябре поставят точку в противостоянии: нестареющий GGG готов взять реванш у мексиканца