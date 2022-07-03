Еренгаипов дебютировал в UAE Warriors с победы

Казахстанский боец ММА Диас Еренгаипов дебютировал в одной из крупнейших лиг Азии UAE Warriors поединком с непобедимым россиянином Абдуллой Алиевым (11-0).
Поединок прошёл всю дистанцию, а победа единогласным решением досталась Диасу.
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