Еренгаипов сделал вес перед дебютом в UAE Warriors

Казахстанский боец Диас Еренгаипов прошёл процедуру взвешивания, показав на весах 57,1.

Его дебютный бой в одной из сильнейших азиатских лиг UAE Warriors состоится 2 июля. Их поединок с непобежденным россиянином Абдуллой Алиевым (11-0) станет третьим по гласности в этот вечер, уступив лишь двум титульникам.

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