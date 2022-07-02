Файзолланова потерпела второе досрочное поражение в PFL

Казахстанка Замзагуль Файзолланова провела свой второй бой в американской лиге PFL. Ее соперницей стала чешка Мартина Йендрова. Бой завершился в первом раунде, техническим нокаутом от чешской спортсменки.

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