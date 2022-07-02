Файзолланова потерпела второе досрочное поражение в PFL

Теги MMA PFL / WSOF Sports.ru - Казахстан Замзагуль Файзолланова Спорт Казахстана

Казахстанка Замзагуль Файзолланова провела свой второй бой в американской лиге PFL. Ее соперницей стала чешка Мартина Йендрова. Бой завершился в первом раунде, техническим нокаутом от чешской спортсменки.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

«Игроки «Барыса» просили не критиковать их в эфире». Олейник об отстранении от трансляций и хейте в свой адрес

Головкин и Альварес в сентябре поставят точку в противостоянии: нестареющий GGG готов взять реванш у мексиканца

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные