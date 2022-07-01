Первый казах в UFC дебютировал с досрочной победы в казахстанской лиге

В лиге OCTAGON свой дебютный бой провел Жумабек Турсын (20-11-1), который известен тем, что стал первым этническим казахом, подписавшим контракт с UFC. Правда после серии поражений он был уволен.

В казахстанской лиге он дебютировал против азербайджанца Хасана Маммадова (4-2).

Турсын уже в первом раунде перевел соперника в партер, где сумел задушить.

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