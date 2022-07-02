Илья Ильин: «Настанет время, когда об этом будут разговаривать и даже там скажут: «Илья молодец – эти медали твои». Я верю в это»

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин рассказал о том, «свыкся» ли он с лишением медалей.

– Это одна из моих основных задач (вернуть медали): потому что, я после этого всего работаю с психологами, переживаю ситуацию вдоль и поперек. Видно, что я уже чуть-чуть менее агрессивен, когда я разговариваю [об этом].

Все что я делаю, это для того, чтобы эти медали вернулись ко мне, в нашу страну. Я бы рад сказать, да ладно, оставь там, но не могу. Не то чтобы у меня есть план действий, я просто верю, что они (медали) вернутся, потому что они мои, потому что я выиграл честно.

Мои соперники прекрасно понимают этого и настанет время, когда об этом будут разговаривать, и даже там скажут: «Илья молодец – это (медали) твое». Я верю в это.

Мне не важно, реабилитирует меня там или нет. Был бы рад, если бы Шимон Колецки (польский тяжелоатлет, которому перешла золотая медаль ОИ-2008) сказал «братан это твое, я не могу его носить, потому что ты его выиграл достойно». Вот как-то так. Или там Мохаммад (Саид Мохаммадпур) с Ирана.

Как-то делать юридический бэкап, пока рано. «Союз спортсменов» (организация, созданная для поддержки юных казахстанских спортсменов, где Ильин – почетный член) должен крепнуть, расти и развиваться. Это очень хорошая организация. Нужно ее выводить на мировой уровень, в арбитраж.

Мы должны развивать спортивную юриспруденцию у нас, как и медицину. Когда у нас будет [юриспруденция] на уровне, мы будем готовы заявлять о себе в этом направлении, я думаю мы это сделаем.

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