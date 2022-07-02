Антикор подтвердил расследование вменяемого экс-министру спорта и культуры РК Мухамедиулы преступления

Антикоррупционная служба подтвердила расследование вменяемого Арыстанбеку Мухамедиулы преступления, сообщает корреспондент агентства.

«Антикоррупционный службой по городу Нур-Султан проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц министерства культуры и спорта РК по факту отчуждения подведомственного здания РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта» в Алматы по заниженной стоимости в пользу аффилированного юридического лица, повлекшего причинение тяжких последствий интересам государства. В настоящее время проводится досудебное расследование», – сказано в сообщении пресс-служба антикора.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее в интернете появились сообщения о том, что отчуждение произведено в пользу юридического лица, якобы аффилированного с директором Национального музея – бывшим министром культуры и спорта Казахстана Арыстанбеком Мухамедиулы. Утверждается, что государству нанесен ущерб в размере Т2,218 млрд.

Напомним, 16 мая стало известно о том, что в доме Мухамедиулы и в Нацмузее проходят обыски. Позднее появились сообщения о том, что экс-министр якобы совершил суицид. Однако его представители данную информацию опровергают, а на странице самого Мухамедиулы в социальной сети появилось обращение на имя президента Касым-Жомарта Токаева, где экс-министр подтвердил начало антикоррупционного расследования, связав его с разногласиями с известным актером Тунгышбаем Жаманкуловым.

Позднее Жаманкулов подтвердил, что это именно он написал заявление на Мухамедиулы. В тот же день антикоррупционная служба сообщила, что должностным лицам национального музея вменяют хищение Т146 млн.

27 мая КазТАГ сообщал, что Мухамедиулы помещен в ИВС Нур-Султана.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

«Игроки «Барыса» просили не критиковать их в эфире». Олейник об отстранении от трансляций и хейте в свой адрес

Головкин и Альварес в сентябре поставят точку в противостоянии: нестареющий GGG готов взять реванш у мексиканца