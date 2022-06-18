Казахстанский штангист Абдрахманов принес четвертое золото на юношеском ЧМ в Мексике

В весовой категории до 102 кг на юношеском ЧМ по тяжелой атлетике на высшую ступень пьедестала почета поднялся Никита Адрахманов, который по сумме двоеборья поднял 348 кг (157кг +191 кг).

Серебряная медаль досталась представителю Узбекистана Кудратбеку Салимжонову, у которого 327 кг (156+171), а на третьем месте турецкий шиангист Баки Кетмет 259 кг (132+163).

Таким образом, Сборная Казахстана завоевала четвертое «золото» на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике в мексиканском Леоне

Напомним, ранее золотых медалей удостоились Денис Полубояринов (81 кг), Едыге Емберды (73 кг) и Ерасыл Саулебеков (67 кг).

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