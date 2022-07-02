Илья Ильин о трилогии Головкин – Канело: «Будет жесткий рамс»

Известный казахстанский штангист Илья Ильин верит в победу Геннадия Головкина над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в трилогии. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz:

«У нас есть чат, там был небольшой ролик, где Геннадий говорит: «Мы покажем грамотное шоу, чтобы всем понравилось». И я написал, что вся страна будет там биться с Геной вместе на ринге. Это правда. Мы будем с ним биться на ринге вместе. Верю в его победу! Вполне можно сейчас победить. Дай Всевышний сил Геннадию. И пусть будет хорошая борьба, красивая. Они – профессионалы. Они – короли ринга. Они сделают все, что надо, мне кажется. Последние раунды там будет месиво, мне кажется. В какой-то момент включится уличный, пацанский бокс, потому что нужно выигрывать. Сначала суперпрофессионализм будет, а потом, наверное, будет рамс жесткий. Но это и есть суперматч».

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