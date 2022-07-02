«Аксу» опроверг информацию о долгах

Футбольный клуб «Аксу» заявляет, что никакого трансферного бана от ФИФА не получал, а также у клуба отсутствует задолженность за текущий сезон.

Имеется незначительная задолженность у футбольного клуба «Экибастуз», который с 2022 года входит в структуру клуба. В ближайшее время все финансовые проблемы будут урегулированы. Запрет на регистрацию новых футболистов наложен Казахстанской федерацией Футбола.

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

«Игроки «Барыса» просили не критиковать их в эфире». Олейник об отстранении от трансляций и хейте в свой адрес

Головкин и Альварес в сентябре поставят точку в противостоянии: нестареющий GGG готов взять реванш у мексиканца