«Аксу» получил трансферный бан из-за неуплаты штрафов и долгов «Экибастуза» (Vesti)

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На «Аксу» наложили бан на регистрацию новых игроков в летнее трансферное окно. Об этом сообщил Vesti.kz.

Причина – неуплата штрафов и долгов ФК «Экибастуз», который с этого сезона входит в структуру «Аксу».

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