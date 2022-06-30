«Аксу» получил трансферный бан из-за неуплаты штрафов и долгов «Экибастуза» (Vesti)

На «Аксу» наложили бан на регистрацию новых игроков в летнее трансферное окно. Об этом сообщил Vesti.kz.

Причина – неуплата штрафов и долгов ФК «Экибастуз», который с этого сезона входит в структуру «Аксу».

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