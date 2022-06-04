ПФЛК согласовал с клубами сокращения количества участников КПЛ с сезона-2024

3 июня в Доме футбола состоялось рабочее совещание руководителей клубов Премьер-Лиги и Первой Лиги.

Инициатором проведения заседания выступил Президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рохус Рохусович Шох, который предложил клубам собраться для обсуждения предложения КФФ о сокращении количества участников OLIMPBET-Чемпионата Казахстана с сезона 2024 года.

Руководители клубов-членов ПФЛК обсудили варианты возможных форматов проведения турнира, а также сроки потенциального перехода на новую схему проведения чемпионата.

В ходе проведения рабочего совещания Президент ПФЛК Рохус Шох, проанализировав итоги поездок по регионам страны, предложил участникам конкретизировать и ужесточить требования по инфраструктурным критериям, предъявляемых к отечественным клубам. Данное предложение нашло полное понимание со стороны членов ПФЛК. Исходя из выстроенного диалога, поддерживая намерения повысить уровень Чемпионата, клубами единогласно было принято решение о согласовании сокращения количества участников OLIMPBET-Чемпионата с сезона 2024 года, при этом ужесточив требования к инфраструктурным и финансовым критериям сертификации футбольных клубов страны. Все принятые на рабочем совещании решения будут переданы для дальнейшего рассмотрения Исполнительному комитету КФФ.

Смотреть голы сборной Казахстана против Азербайджана

Казахстан обыграл Азербайджан в Лиге наций: встречу перевернул дубль Аймбетова во втором тайме

Магомед Адиев: «Тренер Азербайджана много говорит. Мы – сборная, которая старается мало говорить и больше делать»