Файзолланова оказалась тяжелее соперницы перед вторым боем в PFL

Казахстанка Замзагуль Файзолланова ранним субботним утром проведет свой второй бой в американской лиге PFL.

Сегодня прошла церемония взвешивания. Файзолланова показала на весах 70.31 кг, ее соперница Мартина Жиндрова 70,22

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