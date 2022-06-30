Файзолланова оказалась тяжелее соперницы перед вторым боем в PFL

Казахстанка Замзагуль Файзолланова ранним субботним утром проведет свой второй бой в американской лиге PFL.
Сегодня прошла церемония взвешивания. Файзолланова показала на весах 70.31 кг, ее соперница Мартина Жиндрова 70,22
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