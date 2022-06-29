Артем Резников узнал свое место в рейтинге АСА после победы над Рамосом

Казахстанский боец АСА Артем Резников дебютировал в гран-при лиги в легком весе уверенной победой над бразильцем Дави Рамосом.

Эта победа не отразилась на рейтинге Резникова в легком весе АСА, где он сохранил за собой третье место. Выше него чемпион лиги Абдул-Азиз Абдулвахабов, Александр Сарнавский и Юсуф Раисов.

Интересно, что еще один участник гран-при Артур Вартанян ворвался в рейтинг, заняв 4 место.

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