Стивен Томпсон ответил на вызов Рахмонова

Боец UFC Стивен Томпсон рассказал в подкасте на собственном Youtube-канале как фанаты из Казахстана заполнили его соцсети с сообщениями принять вызов от Шавката Рахмонова:

«Это было сумасшествие. Кажется, все население страны, откуда он родом написало мне под моим последним постом в Instagram. До этого у меня было примерно 18 сообщений, но после боя я получил 300 или может больше. Там было просто «Подерись с ним! Подерись!», и много-много смайликов с флагом его страны. «Fight him, Fight him», и все это на ломанном английском. «Ты, UFC, подерись, пожалуйста», — приводит слова Стивена Томпсона sports.kz

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