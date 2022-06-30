КФФ совместно с УЕФА подготовит проект по организации финального этапа Евро U-17 и U-19 в Казахстане

Делегация КФФ во главе с президентом федерации Адлетом Барменкуловым встретилась с президентом УЕФА.

Казахстанские специалисты в течение нескольких дней проводили рабочие консультации с руководителями различных департаментов УЕФА на предмет дальнейшего тесного сотрудничества по всем направлениям развития футбола.

Также совместно будет подготовлен проект по организации финального этапа Чемпионата Европы среди юношей до 17 или до 19 лет в Казахстане. Это станет дополнительным импульсом для развития молодежного футбола, что является одной из приоритетных задач в рамках стратегии развития футбола в Казахстане.

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