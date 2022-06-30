Джамантаев продолжит руководить «Актобе». Болельщики клуба добились возвращения директора (Metaratings)

Ерлан Джамантаев продолжит занимать руководящую должность в «Актобе». Об этом сообщил Meta-ratings.kz.

​Клуб давал официальную информацию об уходе Джамантаева с поста председателя правления в связи с переходом на руководящую должность в КФФ. Болельщики «Актобе» написали письмо, чтобы руководитель сохранил свою позицию.

Сегодня стало известно, что Джамантаев продолжит работать в качестве директора клуба. На эту должность он заступил 25 мая прошлого года.

В качестве одного из кандидатов на позицию директора СМИ называли функционера Михаила Гурмана.

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