Олжас Абраев: «Атмосфере, которая царила на «Астана Арене», может позавидовать любая европейская сборная»

Генеральный секретарь КФФ Олжас Абраев прокомментировал домашнюю победу сборной Казахстана над Словакией (2:1) в Лиге наций УЕФА.

– Успех национальной сборной Казахстана будет вписан золотыми буквами не только в историю казахстанского футбола, но и навсегда останется в сердцах и памяти наших болельщиков. Атмосфере, которая царила в этот вечер на стадионе «Астана Арена», может позавидовать любая европейская сборная. Наши болельщики – это наша главная сила, наш главный игрок! Их поддержка была искренняя и страстная! Такая же, как и игра наших футболистов! Тренерскому штабу нашей команды отдельный респект! В тех условиях, в которых тренеры и футболисты работали, было сделано невозможное! За четыре сыгранных матча игроки проделали огромный объем работы, оставив все силы и эмоции на зеленом поле. Это большой успех сборной Казахстана и всех ее болельщиков! Поздравляю всех, кто причастен к этому достижению! Қазақ елі жасасын!

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