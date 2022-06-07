Олжас Абраев: «Сегодняшняя победа войдет в историю казахстанского футбола»

Генсек КФФ Олжас Абраев прокомментировал победу сборной Казахстана над Словакией в Лиге наций.

«Безусловно, сегодняшняя победа войдет в историю казахстанского футбола! Самоотверженность, единство и командный дух — три основы, которые помогли сборной Казахстана одержать великолепную викторию над Словакией. Перед турниром наша сборная столкнулась с множеством проблем, но травмы ведущих футболистов, сжатые сроки подготовки и интенсивный календарь не сломили нашу дружину. Благодарю футболистов и тренерский штаб за незабываемые эмоции! Огромная благодарность болельщикам, которые приехали в Трнаву из разных уголков Европы чтобы поддержать команду и зарядить их победной энергией! Это общая победа! Қазақ футболы жасасын!», – написал он в инстаграме.

Гол Аслана Дарабаева в ворота Словакии

Казахстан разрывает на старте Лиги наций: дома обыграли Азербайджан, а на выезде разобрались со словаками

Словацкий след в казахстанском футболе: доминирование Вайсса, намеки Шкрлика на договорняки и пугающие жертвоприношения