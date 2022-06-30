Дамир Марат: «Ордабасы» победил заслуженно»

Полузащитник «Аксу» Дамир Марат прокомментировал матч 12-го тура КПЛ против «Ордабасы» (0:3).

«Тяжелая игра для нас. Несмотря на счет, мы хотели показать хороший футбол. Играли в равных условиях. «Ордабасы» победили заслуженно. Мы, в свою очередь, проанализируем наши ошибки, постараемся забыть эту игру и будем готовиться к следующей домашней игре. Победы впереди. Спасибо нашим болельщикам за веру в нас», – сказал он.

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