Костышин о матче с «Ордабасы»: «Мы мало были похожи на себя»

Главный тренер «Аксу» Руслан Костышин прокомментировал поражение в 12-м туре КПЛ от «Ордабасы» (0:3).
«Сложный и необычный день. Погода очень жаркая. Доигровка. Мы мало были похожи на себя. По игре что-то тяжело комментировать. «Ордабасы», в принципе, заслуженно победили», – сказал Костышин.
🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑
Лидера разгромили в Актобе, «Кайрат» снова теряет очки, а «Тобол» вернулся в гонку: очередной тур КПЛ получился жарким
Казахское доминирование на UFC Vegas 57: очередная победа Рахмонова, реванш Морозова за Жумагулова и успех Шайлана