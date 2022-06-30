Костышин о матче с «Ордабасы»: «Мы мало были похожи на себя»

Главный тренер «Аксу» Руслан Костышин прокомментировал поражение в 12-м туре КПЛ от «Ордабасы» (0:3).

«Сложный и необычный день. Погода очень жаркая. Доигровка. Мы мало были похожи на себя. По игре что-то тяжело комментировать. «Ордабасы», в принципе, заслуженно победили», – сказал Костышин.

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