Седнев о победе над «Аксу»: «Мы играли на победу и даже мысли не было удерживать счет»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал победу в 12-м туре КПЛ над «Аксу» (3:0).

– Поздравляю всех с победой! Тяжелейший и равный матч. В непростых условиях, в самом начале матча, как мне показалось мы забыли о том преимуществе, которое имели. Мы играли на победу и даже мысли не было удерживать счет. Футболисты отдали очень много сил, у нас сейчас непростой период, ни сколько в плане физическом, сколько в эмоциональном. Но я верю и надеюсь, мы найдем в себе силы, чтобы дальше играть в агрессивный и атакующий футбол, нацеленный на победу. Спасибо большое за поддержку нашим болельщикам, а игрокам за самоотдачу. Надеюсь, что этот локальный результат, эти несколько побед, не введут нас в заблуждение, потому что перед этим были несколько подряд поражений. Сейчас все мысли только о следующем матче с «Каспием».

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