Защитник «Аксу» Улар Жаксыбаев получил награду за лучший гол мая в сезоне-2022.

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Приз перед матчем павлодарцев с «Шахтером» вручил Евгений Белов, игравший за «Трактор» и «Кайрат».

Жаксыбаев забил «Турану» в 11-м туре КПЛ, за этот мяч проголосовало 38,07% болельщиков.

«Получать индивидуальные награды всегда приятно, но командные достижения превыше всего. Рад, что удалось забить красивый гол, и его признали лучшим в прошлом месяце. Еще больше я рад тому, что удалось этим забитым мячом принести команде победу, а болельщикам подарить хорошее настроение», – сказал игрок.

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