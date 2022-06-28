Шавкат Рахмонов вошел в ТОП-10 рейтинга полусредневесов UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов после уверенной победы над Нилом Магни поднялся на пять позиций в рейтинге полусредневесов лиги, заняв 10-е место.

Шавкат в лиге идет на серии из 4 досрочных побед, всего ж рекорд «Номада» 16:0, все победы одержаны досрочно.

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