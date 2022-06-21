Артем Резников обратился к Дави Рамосу: «Выкинь свой черный пояс»

Казахстанский боец АСА Артем Резников через свою страницу в Инстаграм обратился к бразильцу Дави Рамосу:
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«Дави, бой прошел, а ты все болтаешь и болтаешь. Из 25 минут, 15 я лежал на тебе. Выкинь свой черный пояс».
Отметим, что Резников в ¼ финала гран-при АСА в легком весе одержал победу решением судей над Рамосом.
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