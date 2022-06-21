Артем Резников обратился к Дави Рамосу: «Выкинь свой черный пояс»

Казахстанский боец АСА Артем Резников через свою страницу в Инстаграм обратился к бразильцу Дави Рамосу:

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

«Дави, бой прошел, а ты все болтаешь и болтаешь. Из 25 минут, 15 я лежал на тебе. Выкинь свой черный пояс».

Отметим, что Резников в ¼ финала гран-при АСА в легком весе одержал победу решением судей над Рамосом.

Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸

Тошич не забил пенальти в ворота «Каспия», но «Тоболу» повезло – Тайкенов тоже ошибся при ударе с точки

Магомедшарипов связан с Казахстаном: дружит с футболистом сборной, переживал за январские события и тренировался с Резниковым и Оспановым

КПЛ вернулась после матчей сборных: «Астана» разгромила «Аксу», в Атырау болельщики подрались с гостями из Актобе, а Мокин не пропустил пенальти в свой день рождения