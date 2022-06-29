Женская юниорская сборная Казахстана проиграла Латвии в первом матче ЧМ

Казахстанские хоккеистки проиграли Латвии (1:5) в первом матче юниорского чемпионата мира.

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0:1 – Колите (Яковлева) – 12:47 0:2 – Сарлоте – 15:49 0:3 – Рулле – 16:24 1:3 – Крухольская (Мескини, Войцицкая) – 20:54 1:4 – Колите (Зусевица, Рулле) – 28:13 1:5 – Рулле (Кезика) ГБ – 37:49

Лучшим игроком матча стала Кира Крухольская.

Завтра сборная Казахстана сыграет против Нидерландов, старт в 19:30 по Нур-Султану.

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