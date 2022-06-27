Морозов о желании отомстить за Жумагулова: «Я считаю его своим братом, конечно, хотел за него поквитаться»

Казахстанский боец Сергей Морозов одержал вторую победу в UFC. От рук Морозова пострадал обидчик другого казахстанца Жалгаса Жумагулова.

Боец в интервью sports.kz рассказал было ли реваншистское настроение во время боя:

«Ну, я так скажу насчет этого: многие мне говорили — типа, отомстить надо за Жалгаса. Любой человек хочет поквитаться за поражение своего друга, да? А Жалгаса я считаю своим близким другом, братом считаю, боевым товарищем считаю его. Конечно, я хотел за него поквитаться — но если поставить установку, допустим, чтобы именно поквитаться за проигрыш своего друга, настроиться так, то это может повлиять на исход боя. Ты можешь чересчур темп поднять, чересчур увлечься атаками, потому что захочешь удосрочить соперника, побить его. С эмоциями можешь не совладать. В этом бою эмоциям воли давать было нельзя. Как Вы видели, в первом раунде эмоциям воли не дал, во втором и третьем — тоже. На нашем уровне эмоциям воли давать нельзя — это плачевно заканчивается»

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