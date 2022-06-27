Саят Абдрахманов о новом контракте Морозова и сроке титульного боя Рахмонова

Менеджер казахстанских бойцов UFC Саят Абдрахманов в интервью sports.kz рассказал о новом контракте:

«Я уверен, что Сергей заслужил новый контракт с UFC. Две победы, бонус за бой вечера. По первому контракту он хорошо себя проявил. Будем вести переговоры по поводу нового контракта» А также назвал сроки получения титульного боя для Шавката Рахмонова: «Пока мы не можем утверждать, в скольких боях Шавкат от титула. Это зависит не только от него выступлений или уровня оппозиции. Это, в целом, зависит от многих раскладов в дивизионе. Если Шавкат будет продолжать досрочно побеждать бойцов, стоящих выше него в рейтинге, то титульный бой будет не за горами. Это наша цель и мы к ней идем. Не важно, как быстро мы дойдем до цели, важно до неё дойти. Важно забрать пояс»

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