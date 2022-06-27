Горовенко о ничьей с «Мактааралом»: «Вообще не создали ничего впереди»

Главный тренер «Атырау» Константин Горовенко прокомментировал матч 15-го тура КПЛ против «Мактаарала» (1:1).

– К сожалению, для нас сложилась ситуация, что настало пора дисквалификации и плюс травмы. Три футболиста пропускали игру из-за перебора желтых карточек, ещё двое пропускали из-за травм. Было очень тяжело что-то выстроить в обороне, но мы смогли найти решение. Все парни, которые вышли на поле – бились, играли на победы и полностью отдавали себя. Конечно же, где-то не хватало качество. Игра была очень напряженной. Было очень мало моментов в атаке, можно сказать, вообще не создали ничего впереди.

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