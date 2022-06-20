Константин Горовенко про матч с «Актобе»: «Очень обидное поражение»

Главный тренер «Атырау» Константин Горовенко прокомментировал поражение от «Актобе» (0:2) в 14-м туре КПЛ.

– Западное дерби все-таки, готовились серьезно, настраивались. Первый тайм получился вязким, играли не ярко, но играли по плану. Связали соперника в середине поля, не подпускали к воротам. Второй тайм начали активнее, заработали удаление сопернику, спровоцировали быстрыми нашими контратаками. Казалось бы нужно идти атаковать и вырывать победу, но больше играли поперек. Когда атаковали с флангов, при навесе не хватало насыщаемости в штрафной соперника. Очень сильно не доволен игрой нападающих, сама ситуация требовала идти вперед и забивать, а получилось, что и впереди не создали ничего, и раскрылись в обороне. Очень обидное поражение, больно бьет по игрокам и тренерскому штабу, однако надо это пережить и стать сильнее после таких поражений. К сожалению, настала такая пора, как дисквалификации. Сегодня у нас пропускали игру два игрока, в следующей игре пропустят сразу три игрока. Очень сложно что-то придумать, но мы будем решать эти проблемы и идти вперед.

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