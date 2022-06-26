Тошич не сыграет c «Кызыл-Жаром» из-за перебора желтых карточек

35-летний сербский полузащитник «Тобола» Зоран Тошич не сыграет в 15-м туре КПЛ против «Кызыл-Жара».

В матче против «Каспия» (2:1) Тошич получил желтую карточку, которая для него стала четвертой. Он пропустит игру в Петропавловске из-за перебора.

Полузащитник в нынешнем сезоне сыграл 12 матчей, в которых забил 4 мяча и оформил 4 ассиста.

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