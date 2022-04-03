Исмаилова, Жумабайкызы, Мясникова в составе женской сборной Казахстана по футболу на отборочные матчи ЧМ-2023

8 и 12 апреля женская национальная сборная Казахстана по футболу проведет два отборочных матча ЧМ-2023 против Словении и Уэльса.

Обе встречи пройдут на стадионе «Астана Арена». Вход на арену будет свободный.

Матч со Словенией состоится 8 апреля в 18:00 по времени Нур-Султана. Затем 12 апреля наша команда встретится с командой Уэльса. Начало встречи – в 19:00. Прямая трансляция запланирована на телеканале Qazsport.

Главный тренер женской сборной Казахстана Айтпай Джамантаев огласил список игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор, который стартует 4 апреля:

Вратари: Ирина Саратовцева (без клуба), Назым Исмаилова («Хатайспор», Турция), Виктория Зейнали («Окжетпес»);

Защитники: Мария Демидова, Александра Бурова, Айша Садыкова (все – «БИИК-Шымкент»), Юлия Мясникова (ЦСКА, Россия), Бибигуль Нурушева, Кундыз Кожахмет, Айгерим Айтымова (все – «Томирис-Туран»), Анастасия Власова, Жансая Козиева (обе – «Окжетпес»);

Полузащитники: Асельхан Турлыбекова («БИИК-Шымкент»), Фатима Сатыгалиева, Айдана Кузтай, Асем Каражанова (все – «Окжетпес»), Карина Жумабайкызы («Рязань-ВДВ, Россия);

Нападающие: Светлана Бортникова («БИИК-Шымкент»), Асель Кубесова («Томирис-Туран»), Арайлым Орынбасарова («Окжетпес»).

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